Yasak Elma kadrosuna sürpriz isim!

Cansu Yıldırım karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının fırsatını yakalar.Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.