Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için transferler bitmiyor. Son olarak Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in katıldığı diziye sürpriz bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in de 'Yasak Elma'da rol alacağı öğrenildi.
Yasak Elma’ya katılacak yeni ailenin yalı çekimleri için de özel bir mekanın kullanılacağı öğrenildi.
Yasak Elma kadrosuna sürpriz isim!
Beşinci sezonuna başlayacak olan Yasak Elma'da transferler bitmiyor.
07.08.2021 22:09 Dizi Galeri