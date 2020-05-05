'Yasak Elma' ne zaman sete çıkacak?

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!

Nesrin Cavadzade karar aşamasında!

Eda Ece'den şaşırtan karar!

Nesrin Cavadzade'den güldüren paylaşım!

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’de dizi piyasası sekteye uğramış durumda. Televizyonun sevilen dizileri setlerine ara verdi. Yasak Elma da bu dizilerinde başında geliyor. Oyuncuları Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam, salgının Türkiye'de görülmesinin ardından setlerin durdurulması yönünde sosyal medya hesaplarından çağrı yapmıştı. Ardından da Yasak Elma'nın çekimleri ertelenmişti.Yasak Elma'nın ay sonu sete çıkıp 3 bölüm sonra sezon finali yapacağı konuşuluyordu ama iddiaların doğru olmadığı ve henüz net bir karar alınmadığı öğrenildi.