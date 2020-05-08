FOX'un Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.
Ancak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Baraj 24 Temmuz'da sete çıkacak.
Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi. (Kaynak: tv100.com)
Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için flaş karar
Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için son dakika kararı alındı. Üç dizinin de Ramazan Bayramı sonrasında sete çıkması planlanıyordu.
08.05.2020 20:00 Dizi Galeri