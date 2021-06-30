Ayşegül Çınar dün gecce saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile beraberdi. Gecce yarısından sonra 00.30 sıralarında henüz neden ve nasıl çıktığı anlaşılamayan bir tartışmayla restoran karıştı. Tartışma büyüdü, ünlü oyuncunun sevgilisi elindeki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı.
Çıkan kavgada Furkan Çalıkoğlu’nun elindeki bıçakla çevredekilere saldırması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu tutuklanarak karakola götürüldü.
"SİZ DELİ MİSİNİZ?"
Bir ara parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi.
'Yasak Elma' oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı!
Yasak Elma'da canlandırdığı karakterle ünlenen Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bulundu restoranda kavga çıktı. Çalıkoğlu elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve 7 polis yaralandı. Özel Harekat Polisi devreye girdi. Ünlü oyuncuya kelepçe takıldı.
30.06.2021 14:11 Magazin