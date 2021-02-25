Pazartesi akşamları Fox TV'de ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Güzel oyuncu, test sonucunu alır almaz hemen evinde karantinaya girdi. Yasak Elma setinde de panik havası yaşandı. Set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu 3 gün önce setten paylaştığı fotoğrafa 'Donuyorum anlasana' notunu düşmüştü.
Yasak Elma setinde panik! Eda Ece koronavirüse yakalandı!
Yasak Elma’ setinde koronavirüs paniği. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece’nin test sonucu pozitif çıktı. Ece’nin evde kendini karantinaya aldığı süreci çok ağır geçirdiği öğrenildi. Set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.
25.02.2021 00:07 Magazin