Pandemi riski nedeniyle çekimlerine erken başlanan Yasak Elma dizisinin 85. bölümü büyük olaylara sahne olacak. Fenomen dizide 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide ayrıca Gökhan Alkan'ın da senaryo gereği 85. bölümde ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayıldı.
'Yasak Elma'da başrol diziye veda ediyor!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'nın 85. bölümünde şoke eden bir gelişme yaşanacağı iddia edildi. Dizide Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterin öleceği söyleniyor.
17.10.2020 16:01 Dizi Galeri