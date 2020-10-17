'Yasak Elma'da başrol diziye veda ediyor!

Pandemi riski nedeniyle çekimlerine erken başlanan Yasak Elma dizisinin 85. bölümü büyük olaylara sahne olacak. Fenomen dizide 3 sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide ayrıca Gökhan Alkan'ın da senaryo gereği 85. bölümde ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayıldı.