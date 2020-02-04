Yasak Elma'da ihanet ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı!

FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Yasak Elma, 67. yeni bölümüyle yine nefesleri kesti. Büyük ilgi gören dizinin son bölümü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. "#YasakElma" etiketi Twitter'da saatlerce gündemde kaldı. Diziyle ilgili 5 bine yakın tweet atıldı.Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece de sosyal medya hesaplarından gördükleri bu ilgi için takipçilerine teşekkür etti. "Teşekkürler tüm güzel yorumlara! Haftaya görüşürüz! Yıldız'ım üzülmeee" şeklinde bir tweet atan oyuncu, ardından da "Bana mesaj atan, üzülen, kızan herkese bu fragmanı armağan ediyorum haftaya Pazartesi'yi iple çekeceksiniz" sözleriyle yeni bölüm fragmanını paylaştı.Yasak Elma, 67. yeni bölümünde Yıldız, Halit’in Leyla ile olan ilişkisini öğrendi. İkisini bir evde basan Yıldız, evi terk etti.