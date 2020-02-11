'Yasak Elma'da olay Şeyma Subaşı göndermesi!

Büyük rekabetin kazananı belli oldu!

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinin geçtiğimiz bölümünde yapılan Şeyma Subaşı göndermesi çok konuşuldu.Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'la evli olduğu sırada, Acun Ilıcalı'yla aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Ilıcalı ve Yılmaz'ın boşanmasının ardından sosyal medya hesabında 'Boşandılar' yazdığı selfiesini paylaşmış, ardından hemen silmişti. Subaşı'nın bu paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. 'Yasak Elma'nın geçtiğimiz bölümünde Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika, Tuvana Türkay'ın canlandırdığı Leyla'a, Yıldız ve Halit'in boşanma kararı aldığını "Müjdemi isterim, Halit ve Yıldız boşanıyor. Haftaya selfieni çekip sosyal medyandan boşandılar diye paylaşabilirsin artık" diyerek veriyor.