'Yasak Elma'dan çok konuşulacak fragman!

Pandemi dönemiyle birlikte 'Yasak Elma' dizisi sete ara vermişti. Daha sonra sezon finali yaptıklarını duyuran dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. 'Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni sezonundan yeni fragmanlar yayınlandı.Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Talat Bulut'un başrollerinde yer aldığı dizinin son fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi.İşte o fragman: