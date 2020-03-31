'Yasak Elma’dan “evde kalın” mesajı!

Koronavirisü nedeniyle 'Yasak Elma' setine ara verilmiş, dizinin oyuncuları evlerinde karantinaya girmişti. 'Yasak Elma' ekibi evlerinden dizideki karakterlerini bürünerek kısa bir bölüm daha çekti. Bu bölüm sosyal medyadan paylaşılarak dizinin sevenlerine "evde kalın" mesajı verildi.