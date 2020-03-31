Koronavirisü nedeniyle 'Yasak Elma' setine ara verilmiş, dizinin oyuncuları evlerinde karantinaya girmişti. 'Yasak Elma' ekibi evlerinden dizideki karakterlerini bürünerek kısa bir bölüm daha çekti. Bu bölüm sosyal medyadan paylaşılarak dizinin sevenlerine "evde kalın" mesajı verildi.
'Yasak Elma’dan “evde kalın” mesajı!
'Yasak Elma’ dizisinin oyuncuları dizideki karakterine büründü ve birbirleriyle görüntülü arama gerçekleştirdi. Oyuncular takipçilerine “evde kalın” mesajı verdi..
31.03.2020 20:27 Dizi Galeri