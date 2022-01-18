İki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana geri dönen Yasak Elma’da Yıldız ve Çağatay’ın boşanması herkesin hayatını oldukça etkiledi. Yeni bölüme ise Kumru’nun boşanma sevinci damga vurdu. Kumru’nun yüzüklü ‘’boşanmışlar’’ paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
'Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı göndermesi!
Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz’ın boşandığı gün Şeyma Subaşı arkadaşlarına ‘boşandılar’ fotoğrafını atmıştı. Tabi bu sadece arkadaşlar arasında kalmamış ve basına yansımıştı. Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafı üstünden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. En son 'Yasak Elma' dizisindeki bir sahne de akıllara bu olayı getirdi. İşte detaylar..
18.01.2022 15:50 Dizi Galeri