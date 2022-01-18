'Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı göndermesi!

İki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana geri dönen Yasak Elma’da Yıldız ve Çağatay’ın boşanması herkesin hayatını oldukça etkiledi. Yeni bölüme ise Kumru’nun boşanma sevinci damga vurdu. Kumru’nun yüzüklü ‘’boşanmışlar’’ paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak sosyal medyada gündem oldu.