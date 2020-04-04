Yasak Elma'nın başrolleri Eda Ece ve Talat Bulut arasında gerginlik!

'Yasak Elma’dan “evde kalın” mesajı!
CANLI YAYINDA ŞAŞIRTAN SÖZLER
Geçen zamanın ardından ikili arasındaki buzların eridiği düşünülüyordu. Ancak Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı yayında bir takipçisinin 'Talat Bulut canlı yayına gelsin' isteğine, "Talat Bulut canlı yayına mı gelsin? Çok sağol. Adamın yaşı var başı var. Korona riski var" demişti.
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YAŞ GÖNDERMESİNE TALAT BULUT'TAN YANIT
Daha sonra birlikte yayın yapan ikiliden Talat Bulut, isim vermeden yaşıyla ilgili espri yapan Ece'ye gönderme yaptı. Bulut, "Şu kötü dönem geçsin beyaz saçların arasına siyahlar atacağım. O zaman daha genç duracağım. Kıskanmak yok" dedi. (Kaynak: aksam.com.tr)
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