Yasak Elma'nın beklenen beşinci sezon afişi yayımlandı!

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Ece Dizdar, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler, Bahityar Memili, Yasmin Erbil, Erdal Bilingen, Vildan Vatansever ve Kuzey Gezer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin afişi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.