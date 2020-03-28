Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması

Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'ya Serenay Sarıkaya'nın da katılacağı yönünde iddialar sosyal medyada bir süredir yer alıyordu. İddialar o kadar çoğaldı ki artık dizinin sevenleri arasında merak uyandırmaya başladı. Bunun üzerine 'Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy şu açıklamayı yaptı:"Serenay Sarıkaya ile her zaman çalışmak isteriz ama biri bunu uydurmuş. Yasak Elma'ya yeni bir kadın karakter katılmıyor. Bir deli bir kuyuya taş atmış durumu... "