Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması

Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma dizisine katılacağı yönündeki iddialar hakkında dizinin yapımcısı Fatih Aksoy açıklama yaptı.

28.03.2020 17:13 Dizi Galeri

Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'ya Serenay Sarıkaya'nın da katılacağı yönünde iddialar sosyal medyada bir süredir yer alıyordu. İddialar o kadar çoğaldı ki artık dizinin sevenleri arasında merak uyandırmaya başladı. Bunun üzerine 'Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy şu açıklamayı yaptı:

"Serenay Sarıkaya ile her zaman çalışmak isteriz ama biri bunu uydurmuş. Yasak Elma'ya yeni bir kadın karakter katılmıyor. Bir deli bir kuyuya taş atmış durumu... "
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