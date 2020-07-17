'Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman?

Yasak Elma dizisi için bekleyiş sürüyor. Çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Yasak Elma'da sezon finali kararı sevenlerini şaşırtırken yeni bölüm müjdesi ise Şevval Sam ve Eda Ece'den geldi.Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.Bir an önce Ender Ekinci-Yıldız Yılmaz ittifakına kavuşmak isteyen hayranları için Şevval Sam setten bir kare paylaştı.Fotoğrafın altına Şevval Sam ''Evet Yasak Elma 4. Sezonu çekmeye başladı. Yasak Elma setinden hepinize günaydın'' notunu düştü.Peki Yasak Elma dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bu konuda resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte dizinin başrol oyuncularından Sevval Şam, Eylül ayında yeni sezonun yayınlanmasını beklediklerini açıklamıştı."Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz"Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonunun Eylül ayında yayınlanması bekleniyor."Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır."Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı. Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandığı ortaya çıktı.Yakışıklı oyuncunun dizide, Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun'a partner olacağı öğrenildi. Gökhan Alkan "Yasak Elma"da 73. bölümden itibaren Kerim karakterini canlandıracak.