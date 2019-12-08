Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: "Arabada bile..."

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Eda Ece 'Yasak Elma'daki karakteri hakkında konuştu!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız’ı Eda Ece, işkadını Aslı Şen’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.“Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna yanıt veren Ece, “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için" dedi.Güzel oyuncu, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”