Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bin pişman!

Eda Ece, Yasak Elma'da bulunan güçlü ismi Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizi Sadakatsiz'e kaptırdığı için bin pişman. Sosyal medya hesabından konuya yönelik paylaşım yapan Ece, kimse için böyle konuşmamıştı. Birçok projede yer alan oyuncu Yasak Elma ile yıldızı parlayanlardan oldu.Eda Ece, Yasak Elma'nın eski yönetmenini Neslihan Yeşilyurt'u, Sadakatsiz dizisine kaptırdıkları şakayla karışık üzüntüsü belli etti. Dizi haricinde özel hayatlarında görüşen iki arkadaş birbirlerine olan özlemlerini sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.Sosyal Medya hesabından Neslihan Yeşilyurt ile paylaşım yapan Eda Ece, fotoğrafın altına şu notu düştü: “Anlayamazsınız. Yönetmenim, set annem, dostum, şakalarımı en hızlı anlayan, bu hayattaki insanlarımdan, kahkahalarımın ortağı falan filan daha neler sus ağlıcam şimdi, Sadakatsiz’e kaptırdı, olsun daha ne işler yapacağız. Çok sevgi çok” ifadesini kullandı.Ece ve Yeşilyurt'un dostluğunda Şevval Sam'da bunun bir parçası. Hatta Şevval Sam ve Neslihan Yeşilyurt yılbaşında beraber poz vererek, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşmıştı.[Kaynak: aksam.com.tr]