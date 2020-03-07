'Yasak Elma'ya bir bomba transfer daha!

Fox TV'de ekrana gelen efsane dizi Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu daha katılabilir. İddiaya göre Eda, Şevval Sam, Talat Bulut ve Nesrin Cevadzade gibi isimlerin yer aldığı diziye katılması için Merve Boluğur'a teklif götürüldü. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Boluğur'un teklife ne diyeceği merak konusu oldu.Yasak Elma önümüzdeki sezon için de onay almıştı. Dizinin gelecek sezonda da devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından senaryoda bazı değişikliklere gidilmişti. Diziye son olarak Gökhan Alkan dahil edilmişti.