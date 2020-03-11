'Yasak Elma'ya bir bomba transfer daha!

Fox TV'de ekrana gelen efsane dizi Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu daha katıldı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı diziye Can Nergis de dahil oldu. Nergis, dizide Mert karakterine hayat verecek.Yasak Elma önümüzdeki sezon için de onay almıştı. Dizinin gelecek sezonda da devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından senaryoda bazı değişikliklere gidilmişti. Diziye son olarak Gökhan Alkan dahil edilmişti.