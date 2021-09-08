'Yasak Elma'ya iddialı transferler!

Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı diziye sezonda Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Yasmin Erbil’in katılacağı belli olmuştu.Biran Damla Yılmaz “Kumru”, Murat Aygen Kumru’nun babası Doğan’a hayat verirken, Yasmin Erbil de Kumru’nun en yakın arkadaşı olan “Canan”ı canlandıracak.13 Eylül Pazartesi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek dizinin beklenen tanıtımı geçtiğimiz akşam yayınlandı, yeni sezonda neler olacağı ise daha da büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahtiyar Memili, Ece Dizdar, Emre Dinler, Vildan Vatansever ve Kuzey Gezer’in de bulunduğu “Yasak Elma”, 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren her pazartesi saat 20.00’de yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.