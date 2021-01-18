Tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç, dizinin 94. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.
'Yasak Elma'ya sürpriz bir isim konuk oluyor!
Pazartesi günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor.
18.01.2021 14:41 Dizi Galeri