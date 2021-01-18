'Yasak Elma'ya sürpriz bir isim konuk oluyor!

Tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve konuşmacı Saffet Emre Tonguç, dizinin 94. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.