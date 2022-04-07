Yasak Elma'ya sürpriz konuk oyuncu!

Dizinin 138. bölümü itibarıyla dizide boy gösterecek sevilen oyuncu Cansel Elçin, bir bankanın başarılı finans müdürü olarak izleyici karşısına çıkacak.
Handan (Şebnem Dönmez) ile yolları kesiştikten sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu.
Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler ve Ceyhun Mengiroğlu gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran “Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.