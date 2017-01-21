Yılın en duygusal komedi filmi olmaya aday olduğunu düşündüğümüz filmin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları takipçilerden “Tablo gibi” yorumları aldı.
Nisan ayında vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görüntüleriyle de bir hayli iddialı. Hüznü ve komediyi harmanlayan film, hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.
Merakla beklenen filmden kareler...
Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarca
seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filminden ilk
kareler geldi.
Filmin paylaşılan ilk fotoğrafları ve
sinemalarda gösterilen teserı, sinemaseverlerden tam not aldı.
Yaşamak Güzel Şey filminin sosyal medya
hesaplarına mesaj yağdıran sinemaseverler, görüntülerin tablo gibi olduğunu
belirtti.
Nisan ayında vizyona girecek olan,
başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Çonka’nın üstlendiği film,
hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.
Yılın en duygusal komedi filminin senaristliğini
ve yönetmenliğini üstlenen Saçıntı “ İlk
teaser fragmanımızı önümüzdeki hafta internettte paylaşacağız. Bu hafta
sadece sinemalarda gösteriliyor. Sinemalarda teaserımızı izleyen bir çok kişi,
bizi mutlu eden mesajlar gönderdi. Bir dakikalık görüntülerimiz çok
beğenildi darısı geri kalan 104 dakikanın başına. Herkese sonsuz teşekkürler.”
dedi.