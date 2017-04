Sinema - 21 Ocak 2017 09:57

Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’den yayınlanan ilk kareler ve sinemalarda gösterilmeye başlanan teaserı sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.Yılın en duygusal komedi filmi olmaya aday olduğunu düşündüğümüz filmin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları takipçilerden “Tablo gibi” yorumları aldı.Nisan ayında vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görüntüleriyle de bir hayli iddialı. Hüznü ve komediyi harmanlayan film, hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.Merakla beklenen filmden kareler...Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarcaseyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filminden ilkkareler geldi.Filmin paylaşılan ilk fotoğrafları vesinemalarda gösterilen teserı, sinemaseverlerden tam not aldı.Yaşamak Güzel Şey filminin sosyal medyahesaplarına mesaj yağdıran sinemaseverler, görüntülerin tablo gibi olduğunubelirtti.Nisan ayında vizyona girecek olan,başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Çonka’nın üstlendiği film,hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.Yılın en duygusal komedi filminin senaristliğinive yönetmenliğini üstlenen Saçıntı “ İlkteaser fragmanımızı önümüzdeki hafta internettte paylaşacağız. Bu haftasadece sinemalarda gösteriliyor. Sinemalarda teaserımızı izleyen bir çok kişi,bizi mutlu eden mesajlar gönderdi. Bir dakikalık görüntülerimiz çokbeğenildi darısı geri kalan 104 dakikanın başına. Herkese sonsuz teşekkürler.”dedi.