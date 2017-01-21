Yaşamak Güzel Şey!

Görüntüleri sanat eserini andıran film, izleyicilerine öncelikle görsel bir şölen yaşatacağa benziyor!

Sinema - 21 Ocak 2017 09:57
Yaşamak Güzel Şey!
Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’den yayınlanan ilk kareler ve sinemalarda gösterilmeye başlanan teaserı sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.

Yılın en duygusal komedi filmi olmaya aday olduğunu düşündüğümüz filmin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları takipçilerden “Tablo gibi” yorumları aldı.

Nisan ayında vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görüntüleriyle de bir hayli iddialı. Hüznü ve komediyi harmanlayan film, hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.

Merakla beklenen filmden kareler...

















Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarca

seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filminden ilk

kareler geldi.





Filmin paylaşılan ilk fotoğrafları ve

sinemalarda gösterilen teserı, sinemaseverlerden tam not aldı.





Yaşamak Güzel Şey filminin sosyal medya

hesaplarına mesaj yağdıran sinemaseverler, görüntülerin tablo gibi olduğunu

belirtti.





Nisan ayında vizyona girecek olan,

başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Çonka’nın üstlendiği film,

hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.





Yılın en duygusal komedi filminin senaristliğini

ve yönetmenliğini üstlenen Saçıntı “ İlk

teaser fragmanımızı önümüzdeki hafta internettte paylaşacağız. Bu hafta

sadece sinemalarda gösteriliyor. Sinemalarda teaserımızı izleyen bir çok kişi,

bizi mutlu eden mesajlar gönderdi. Bir dakikalık görüntülerimiz çok

beğenildi darısı geri kalan 104 dakikanın başına. Herkese sonsuz teşekkürler.”

dedi.
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