Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."
Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.
Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti!
Oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alptekin, "Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık" ifadelerini kullandı.
02.12.2020 14:06 Magazin