Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti!

Oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alptekin, "Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık" ifadelerini kullandı.

02.12.2020 14:06 Magazin

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti! Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.
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