Yaşar; Kumralım, Birtanem, Acıtmıyor Sevdan, Hayırdır İnşallah gibi en sevilen şarkılarını dinleyiciyle birlikte seslendirirken, ressam Ertuğrul Ateş de fırçaları ve tuvaliyle ona eşlik edecek.
Sanatçının “Resim’li Konser” adını verdiği sıradışı gecede, dünyaca ünlü ressam Ertuğrul Ateş sahneden ve şarkılardan esinlenerek aynı anda bir tablo hazırlayacak!
Notaların renklerle dansedeceği konser 21 Şubat Salı akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.
Yaşar’dan “resim’li konser”
20 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Türk Pop Müziğinin lokomotiflerinden biri olan Yaşar, unutulmaz bir konsere imza atacak!Müzik - 15 Şubat 2017 11:31
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