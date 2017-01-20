'Yaşayan Sinema Söyleşileri'

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, sanat yaşamının en güzel anılarını gençlerle paylaştı.

Sinema - 20 Ocak 2017 18:49

‘Yaşayan Sinema’ söyleşilerinin ilk konuğu, usta sanatçı Eşref Kolçak oldu. Sinema dünyasının ünlü ismi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki tecrübeleri ile sinemaya gönül veren gençlere ışık tuttu.



Sanat hayatında 180 sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol alan Kolçak, anılarıyla, Yeşilçam yıllarından bugüne dek Türk Sineması’nın yansımalarını değerlendirdi. Genç sinemacılara tecrübelerini aktarırken yoğun ilgiyle karşılaşan Kolçak, öğrencilere, sanat yaşamının iz bırakan olaylarını ve mesleki deneyimlerini samimiyetle anlattı.



“SİNEMA ROL YAPMAK DEĞİL, HİSSETMEKTİR”



Ünlü oyuncu, öğrencilerin sorularını da cevapladığı söyleşide, “İyi bir sinema sanatçısı olmak iyi rol yapmak değil, canlandırılan karakteri benimsemek, hissetmek ve o kimliğe bürünmektir” dedi.



Gençlik yıllarında şöhretin büyülü dünyasına asla kapılmadığını, eşini ve çocuklarını hiçbir zaman ihmal etmediğini belirten Kolçak, huzur ve mutluluğu her zaman evinde bulduğunu söyledi. Kolçak, sinemaya ilgi duyan gençlere, şöhretli de olsalar değer yargılarını unutmamaları konusunda önerilerde bulundu.

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