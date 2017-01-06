Yasemin Allen bir erkekte aradığı en önemli özelliği açıkladı

Murat Boz ve İrem Sak ile birlikte kamera karşısına geçtiği ‘Dönerse Senindir' filmiyle beyazperdede boy gösteren Yasemin Allen, aşka ve bir erkekten beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Magazin - 07 Ocak 2017 07:00
Yasemin Allen bir erkekte aradığı en önemli özelliği açıkladı
Aşkın tutsaklık gibi görülmemesi gerektiğini söyleyen Allen, “Bir teoriye göre iki kişi birlikte olduğu anda tutku bitiyor. Kavuşmak sanki aşkı pasifize ediyor. Ama doğru insan bulunduğunda insan kesinlikle özgür oluyor. O yüzden aşk kesinlikle kalbin açıldığı bir özgürlük” dedi.

Bir erkekte aradığı en önemli özelliğin kaliteli espri anlayışı olduğunu vurgulayan güzel oyuncu, "Beraber gülebilmek çok önemli. Komik insanları seviyorum. Burada insanların kendisiyle dalga geçmesi çok rastlanılan bir durum değil. Yargılanma korkusu oluyor. İnsanlar kendilerini ‘Ben erkeğim şöyle davranmalıyım’, ‘Ben kadınım böyle demeliyim’ gibi sınırlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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