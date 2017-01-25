Yasemin Allen uyardı!

Yasemin Allen çıkan haberler yüzünden hayranlarını uyardı.

Magazin - 26 Ocak 2017 07:00
Yasemin Allen uyardı!
Yasemin Allen bir süreliğine Amerika'ya eğitime gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın "Ülkeyi terk ediyor" şeklinde haber
yapılmasına kızan güzel oyuncu Twitter sayfasından bir açıklama yaptı.



Yasemin Allen şöyle yazdı:

@yasmeister
Yanlış anlaşılmalar için: Bir süreliğine Los Angeles'ta olacağım, evet. Buna "ülkeyi terk etmek" diye başlık atmak yanlıştır.


Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!

Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Allen

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza

Galaya ünlü akını

MAGAZİN HABERLERİ

  • Almeda Abazi'ye nasıl aşık oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan ilginç paylaşım
  • Burçin'den aşk dolu paylaşım!
  • Ünlü çiftler hazırlıklara başladı!
  • Kısmetse Olur'da yüzükler takıldı!
  • Yeni bir aşka böyle yelken açtılar
  • Fİ'nin kırmızı tüyü olay oldu!
  • "Sadece içiciyim" dedi ama..
  • bikinisi küçük geldi!
  • Ayrılık kısa sürdü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?
  • Tolga Karel'e büyük şok!
  • Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
  • 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
  • Ezgi Mola'dan sert tepki!
Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!