Yasemin Allen uyardı!

Magazin - 26 Ocak 2017 07:00

@yasmeister Yanlış anlaşılmalar için: Bir süreliğine Los Angeles'ta olacağım, evet. Buna "ülkeyi terk etmek" diye başlık atmak yanlıştır.

Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!

Yasemin Allen bir süreliğine Amerika'ya eğitime gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın "Ülkeyi terk ediyor" şeklinde haberyapılmasına kızan güzel oyuncu Twitter sayfasından bir açıklama yaptı.Yasemin Allen şöyle yazdı: