Yasemin Allen uyardı!
Yasemin Allen çıkan haberler yüzünden hayranlarını uyardı.
Magazin - 26 Ocak 2017 07:00
Yasemin Allen bir süreliğine Amerika'ya eğitime gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın "Ülkeyi terk ediyor" şeklinde haber
yapılmasına kızan güzel oyuncu Twitter sayfasından bir açıklama yaptı.
Yasemin Allen şöyle yazdı:
Yanlış anlaşılmalar için: Bir süreliğine Los Angeles'ta olacağım, evet. Buna "ülkeyi terk etmek" diye başlık atmak yanlıştır.
Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!
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