Burada magazin muhabirleriyle kısa süre sohbet eden güzel yıldız Amerika'ya gideceğini söyledi. 27 yaşındaki güzel oyuncu "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım. Oyunculuk eğitimi alacağım. Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaşıyorum" dedi.
Yasemin Allen: Yoruldum, gidiyorum!
Yasemin Allen Elle Avon Kadın Ödülleri törenine katıldı.Magazin - 20 Ocak 2017 15:21
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Allen
MAGAZİN HABERLERİ
- 'Hayat Bazen Tatlıdır' 13. bölüm fotoğrafları ve konusu!
- Survivor 2017'den ilk kare!
- Ayla Çelik'in son klibi; Aynalı Dolap
- Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek
- Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları 5 yaşında!
- Hadise yok, Bengü var!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Mesut Özil, Hadise'nin peşinde!
- Sarp Levendoğlu'ndan şaşırtan hamle!
- Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi