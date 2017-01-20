Yasemin Allen: Yoruldum, gidiyorum!

Magazin - 20 Ocak 2017 15:21

Burada magazin muhabirleriyle kısa süre sohbet eden güzel yıldız Amerika'ya gideceğini söyledi. 27 yaşındaki güzel oyuncu "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım. Oyunculuk eğitimi alacağım. Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaşıyorum" dedi.