Yasemin Allen: Yoruldum, gidiyorum!

Yasemin Allen Elle Avon Kadın Ödülleri törenine katıldı.

Magazin - 20 Ocak 2017 15:21
Yasemin Allen: Yoruldum, gidiyorum!
Burada magazin muhabirleriyle kısa süre sohbet eden güzel yıldız Amerika'ya gideceğini söyledi. 27 yaşındaki güzel oyuncu "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım. Oyunculuk eğitimi alacağım. Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaşıyorum" dedi.

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