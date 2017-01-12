Yasemin Allen'den geri dönüş müjdesi!

Genç ve güzel oyuncu Yasemin Allen Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Magazin - 12 Ocak 2017 16:43
Yasemin Allen'den geri dönüş müjdesi!
Yasemin Allen, bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra konsept mağazanın kahve bölümünde oturup kahvesini yudumladı. Bir hayranının isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektiren Yasemin Allen, son oynadığı ve Murat Boz ile başrollerini paylaştığı “Dönerse Senindir” filminden geri dönüşlerin iyi olduğunu belirtti. Güzel bir iş yaptık derken ülkede son dönemde yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve keyifsiz olduğunu söyleyen Allen, televizyonların ikinci yarı yayın dönemi ile ilgili görüşmeleri olduğunu senaryo okuduğunu ve henüz net bir şey olmadığını söyledi.

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Bağlantılar: Yasemin Allen

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