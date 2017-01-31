Yasemin Allen'den şaşırtan paylaşım!

Oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hollywood yıldızının doğum gününü kutladı.

Magazin - 01 Şubat 2017 07:00
Yasemin Allen'den şaşırtan paylaşım!
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımı ile tam bir Christian Bale hayranı olduğunu gösterdi.

İngiliz aktörün eski yıllara ait bir fotoğrafını yayımlayan güzel oyuncu, "Nice senelere büyük reyiz" ifadelerini kullandı.

Yasemin Allen'ın profil fotoğrafını da aynı kareden seçmesi dikkati çekti.




Kaynak: gazetevatan.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Allen

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı
  • Zuhal Topal'dan yeni hamle!
  • Yaza damga vuracak dekolte modası!
  • Demet Akalın'dan estetiksiz paylaşım!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

MAGAZİN HABERLERİ

  • Deniz Seki'den yeni kitap!
  • Geldi bahar ayları gevşedi...
  • Evini sanat merkezine çevirdi!
  • Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • "İlk günkü gibi devam edeceğiz"
  • Sertab Erener'in panik anları!
  • Düğünleri ertelendi!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • O fotoğraflara ilk açıklama!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • İlker Kaleli'den film açıklaması!
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı
Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!