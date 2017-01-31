Yasemin Allen'den şaşırtan paylaşım!

Magazin - 01 Şubat 2017 07:00

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımı ile tam bir Christian Bale hayranı olduğunu gösterdi.İngiliz aktörün eski yıllara ait bir fotoğrafını yayımlayan güzel oyuncu, "Nice senelere büyük reyiz" ifadelerini kullandı.Yasemin Allen'ın profil fotoğrafını da aynı kareden seçmesi dikkati çekti.Kaynak: gazetevatan.com