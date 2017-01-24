Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!

Oyuncu Yasemin Allen maço bir erkekle asla sevgili olmayacağını söyledi.

Magazin - 24 Ocak 2017 12:06
Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!
Yasemin Allen "Aşk yaşayacağım kişi arabaya binerken kapımı açmalı, kibar davranmalı, mis gibi kokmalı, işime saygı göstermeli, sesini yükseltmeden konuşmalı. Zeki, entelektüel ve esprili olmalı" dedi.

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