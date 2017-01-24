Yasemin Allen'in ideal sevgili tarifi!
Oyuncu Yasemin Allen maço bir erkekle asla sevgili olmayacağını söyledi.Magazin - 24 Ocak 2017 12:06
Yasemin Allen "Aşk yaşayacağım kişi arabaya binerken kapımı açmalı, kibar davranmalı, mis gibi kokmalı, işime saygı göstermeli, sesini yükseltmeden konuşmalı. Zeki, entelektüel ve esprili olmalı" dedi.
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