Yasemin Kamhi turda

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Yasemin Kamhi Akmerkez’den çıkarken görüntülendi.

Sosyete - 23 Ocak 2017 21:31
Yasemin Kamhi turda
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış seçkin işadamlarından Cefi Kamhi’nin zarif eşi Yasemin Kamhi’ye Akmerkez’de rastladık. Tek başına alışveriş merkezine gelen Yasemin Hanım ev dekorasyon, giyim ve aksesuar mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi gülümseyerek objektifimize yansıdı.

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Bağlantılar: Yasemin Kamhi, akmerkez

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