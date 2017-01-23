Yasemin Kamhi turda

Sosyete - 23 Ocak 2017 21:31

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış seçkin işadamlarından Cefi Kamhi’nin zarif eşi Yasemin Kamhi’ye Akmerkez’de rastladık. Tek başına alışveriş merkezine gelen Yasemin Hanım ev dekorasyon, giyim ve aksesuar mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi gülümseyerek objektifimize yansıdı.