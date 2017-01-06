Yasemin Özilhan alışverişte!

Anadolu Holding’in veliahdı genç işadamı İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 06 Ocak 2017 18:37
Yasemin Özilhan alışverişte!
Yasemin Özilhan bu kez spor kıyafetleriyle objektifimize yansırken yılbaşı sonrası AVM’deki mağazalarına uğrayarak mağazanın satışlarını kontrol edip, personeli ile toplantı yaptı. Özilhan daha sonra bankamatikten para çekip marketten mutfak alışverişi yaptı.
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Bağlantılar: Yasemin Özilhan

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