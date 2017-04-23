Yasemin Özilhan kilo almak için uğraşıyor!

Oldukça zayıflayan Yasemin Özilhan, eşinin uyarısı üzerine kilo alacak.

Magazin - 24 Nisan 2017 07:00
Yasemin Özilhan kilo almak için uğraşıyor!
İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan bu aralar kilo almak için çabalıyor.

Eski oyuncu Yasemin Özilhan 2 çocuk annesi. Ama buna rağmen incecik. Rüzgarda uçtu uçacak. Eşi İzzet Özilhan’ın “Çok zayıfsın, biraz kilo almalısın” diye uyardığı Yasemin Özilhan tatlıya başladı!

Yasemin Özilhan sabahları çilek reçeli yediğini, öğle ve akşam da bulgur pilavı ile makarna tükettiğini, çantasında çikolata taşıdığını söyledi. Yasemin Özilhan hedefi; 3 kilo almak.

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Kaynak: posta.com.tr
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