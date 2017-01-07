"Aşk Oyunu" dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu, İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmiş, kızları Emine'yi Şubat 2012'de, Ela'yı Nisan 2013'te dünyaya getirmişti.
2006-10 yılları arasında rol aldığı son dizisi "Doktorlar" ile kariyerinin zirvesine ulaşan oyuncu, İzzet Özilhan ile evledikten sonra oyunculuğu bıraktı. Yakın zamana kadar "Setleri özlüyor musunuz?" sorusuna hep "Evet ama evdeki mutluluğumu değişmem. İzzet de istemez. Dizi defterini kapattım" yanıtını veren Yasemin Özilhan önceki gün yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Dizi olmasa da reklam filmlerinde oynamaya sıcak baktığını ifade eden Özilhan, "Teklif bekliyorum ama gelmiyor" diye konuştu.
Yasemin Özilhan teklif bekliyor
2011 yılında işadamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa uzun bir ara veren Yasemin Özilhan, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.Magazin - 07 Ocak 2017 23:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Özilhan
MAGAZİN HABERLERİ
- Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
- Demet Akalın'dan "Ah Ulan Sevda" klibine yeni tanıtım
- Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim
- Özcan Deniz köye yerleşti
- Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
- Murat Boz yaralı polis için evlilik teklif etti
- Serdar Ortaç'tan bebek müjdesi
- 'Yasak aşk' iddiası sonrası flaş karar!
- Bu kavga Murat Dalkılıç’a pahalıya patladı
- Deniz Baysal kendini savundu!