Oyunculuk kariyerine son verip aile şirketleri bünyesinde bulunan dünya çapında tanınmış bir çocuk giyim markasının yöneticisi olarak iş hayatına başlayan ve her geçen gün kendini de geliştirerek daha da başarılı olan Yasemin Hanım, alışveriş merkezindeki şubelerini ziyaret etti. Mağazada kısa süre kalan Yasemin Hanım daha sonra İtalyan restoranına giderek bir arkadaşıyla birlikte salata yiyerek sohbet etti.
Yasemin Özilhan'ın AVM turu
Anadolu Şirketler Grubu’nun veliahtı genç ve başarılı işadamı İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 02 Mayıs 2017 22:00
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