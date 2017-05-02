Yasemin Özilhan'ın AVM turu

Alışveriş - 02 Mayıs 2017 22:00

Oyunculuk kariyerine son verip aile şirketleri bünyesinde bulunan dünya çapında tanınmış bir çocuk giyim markasının yöneticisi olarak iş hayatına başlayan ve her geçen gün kendini de geliştirerek daha da başarılı olan Yasemin Hanım, alışveriş merkezindeki şubelerini ziyaret etti. Mağazada kısa süre kalan Yasemin Hanım daha sonra İtalyan restoranına giderek bir arkadaşıyla birlikte salata yiyerek sohbet etti.