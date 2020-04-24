Yasemin Özilhan'ın paylaşımı şaşkına çevirdi: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

İşte Yasemin Özilhan'ın setlere dönme şartları!

Yasemin Özilhan'dan 'Mucize Doktor' itirafı! "Eski anılarımı..."

Yasemin Özilhan'dan yaza veda pozu!

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine "Ela" karakteri ile konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini şaşırttı.Sosyetik güzelin sırt kemikleri dikkat çekerken fotoğrafının altı yorumlarla doldu. Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.- Sırt kemiğine odaklananlar- O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?- Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?- Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan