Yasemin Özilhan'ın paylaşımı şaşkına çevirdi: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın sırt kemiği dikkat çekti. Takipçileri Özilhan’ın fotoğrafına “Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?” şeklinde yorumlar yaptı.

24.04.2020 19:29 Sosyete

Yasemin Özilhan'ın paylaşımı şaşkına çevirdi: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor? Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine "Ela" karakteri ile konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini şaşırttı.

Sosyetik güzelin sırt kemikleri dikkat çekerken fotoğrafının altı yorumlarla doldu. Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.

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İşte o yorumlardan bazıları:

- Sırt kemiğine odaklananlar

- O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?

- Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

- Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan

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