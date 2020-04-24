Yasemin Özilhan'ın paylaşımı şaşkına çevirdi: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

Sosyetik güzelin sırt kemikleri dikkat çekerken fotoğrafının altı yorumlarla doldu. Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.
İşte Yasemin Özilhan'ın setlere dönme şartları!
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İşte o yorumlardan bazıları:
- Sırt kemiğine odaklananlar
- O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?
- Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
- Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan
Yasemin Özilhan'dan yaza veda pozu!