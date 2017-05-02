Yasin Keleş ve Serdar Ortaç'la yaz geldi!

Yaptığı her şarkıyla müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşen ünlü prodüktör / Dj Yasin Keleş Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç ile hazırladığı yeni teklisi Nüans ile yine oldukça iddialı.

Müzik - 02 Mayıs 2017 11:36

Daha önce sevilen popçu Tan Taşçı ile yaptığı ‘Ara Ara’ ve ‘Paşa Paşa’ şarkıları liste başı olup, büyük beğeni toplayan Yasin Keleş sözü ve müziği Tan Taşçı imzalı, Serdar Ortaç’ın yorumladığı, düzenlemesi kesindisine ait Nüans şarkılarıyla yine adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Beş ay gibi bir süre zarfında büyük titizlikle hazırlanan Nüans Mayıs ayının ilk haftası Emre Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini almaya hazırlanıyor.



Şarkının, yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un üstlendiği, İstanbul / Çamlıca’da bir villada çekilen, Serdar Ortaç’ın da yer aldığı video klip çalışmasında genç ve başarılı Dj Yasin Keleş , yaklaşık yirmi saat süren çekimlerde sergilediği oyunculuk performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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