Yasin Obuz‘un yeni şarkısı ‘Ala'nın lansmanı yapıldı. Gecceye eski ve yeni Masterchef yarışmacıları, Survivor 2020 yarışmacıları, sosyal medya fenomenleri , gazeteciler ve müzisyenler katıldı.Yeni şarkısı Ala'yı 40 kişilik Survivor yarışmacıları, hayranlarıyla klibini ilk kez gece de ekrandan izleyen Yasin Obuz ‘un lansmanında keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşandı.Yasin Obuz'un lansman gecesinde saat 19.00 ‘da yayınlanan yeni şarkısı "ALA" 4 saatte Youtube'da 1 Milyon izlendi.Yasin Obuz'un yeni şarkısı "ALA" Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Müzik kanalında yerini aldı.