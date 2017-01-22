Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar da Yasmin'in oyunculuk yapmasına sıcak baktıklarını dile getirdi.
Yasmin Erbil oyunculuğa göz dikti!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Londra'ya oyunculuk eğitimi almak için gitti.Magazin - 22 Ocak 2017 09:50
Yasmin Erbil'in Londra'ya gitme sebebi belli oldu. Ünlü oyuncular Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil de oyunculu oluyor. Eğitim için Londra'ya giden Yasmin Erbil orada 6 ay kalacak.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar da Yasmin'in oyunculuk yapmasına sıcak baktıklarını dile getirdi.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar da Yasmin'in oyunculuk yapmasına sıcak baktıklarını dile getirdi.
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