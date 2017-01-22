Yasmin Erbil oyunculuğa göz dikti!

Magazin - 22 Ocak 2017 09:50

Yasmin Erbil'in Londra'ya gitme sebebi belli oldu. Ünlü oyuncular Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil de oyunculu oluyor. Eğitim için Londra'ya giden Yasmin Erbil orada 6 ay kalacak.Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar da Yasmin'in oyunculuk yapmasına sıcak baktıklarını dile getirdi.