Yasmin Erbil sosyal medyadan para mı kazanıyor?

Magazin - 13 Şubat 2017 07:00

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, katıldığı bir organizasyonda kızı Yasmin'le ilgili sorulara cevap verdi.Ekranların sevilen ikilisi Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu özel organizasyonda sevenleriyle buluştu.Dizi setinde başlayan dostluklarını özel hayatlarına da taşıyan ve ayrılmaz ikili olan Kumbasar ve Büyüktopçu, "Haftanın iki günü mutlaka görüşüyoruz. Onun dışında da sürekli telefonla konuşuyoruz. İşlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla fenomen olan kızı Yasmin Erbil'i oyunculuk eğitimi için İngiltere'ye göndererek Nergis Kumbasar, "Eğitim zamanı ayrıldık, yine buluşacağız. Daha yeni yanından geldim ama uçağa biner binmez boşluğunu hissettim. Allah böyle ayrılıklar versin. Bunlar güzel şeyler" dedi.Paylaştığı fotoğraflar olay olan Yasmin'in sosyal medyada gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen sanatçı, "Yasmin'in kendine has bir ışığı var. Bu inkar edilemez. Buna yapacak bir şey yok. Yeteneği de var. Şimdi oyunculuk eğitimi alacak. Döndüğünde de ne yapmak istediğine kendisi karar verecek" dedi.Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımlarından para kazandığı iddialarını yalanlayan Nergis Kumbasar, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Çok teklif geldi ama kabul etmedi. Para kazanmıyor. Sosyal medyayı sadece kendi keyfi için kullanıyor" dedi.Kaynak:hurriyet.com