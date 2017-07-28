Ünlü oyuncular Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yine olay oldu.
Babası Mehmet Ali Erbil tarafından uyarılan Yasmin Erbil, yine paylaşım yapmaktan vazgeçemedi.
Yasmin Erbil'in bu paylaşımları takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım!
Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.Magazin - 28 Temmuz 2017 14:35
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