Yasmin Erbil'den olay paylaşım!

Magazin - 09 Ocak 2017 19:30

Yasmin Erbil babasını yine çok kızdıracak!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları, 20 yaşındaki Yasmin Erbil'in paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren genç, yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.Erbil'in bu paylaşımını kısa sürede binlerce kişi beğenip yorum yaptı.