Yasmin Erbil'den olay paylaşım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 20 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

Magazin - 09 Ocak 2017 19:30
Yasmin Erbil'den olay paylaşım
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları, 20 yaşındaki Yasmin Erbil'in paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren genç, yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.


Erbil'in bu paylaşımını kısa sürede binlerce kişi beğenip yorum yaptı.

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Yasmin Erbil babasını yine çok kızdıracak!

Yasmin Erbil babasını yine çok kızdıracak!
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