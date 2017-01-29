Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasmin Erbil'in yaptığı son paylaşım da oldukça ilgi gördü. Erbil'in paylaştığı son kareyi 3 saatte 3 bine yakın kişi beğendi.
İşte o poz:
Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.Magazin - 30 Ocak 2017 08:00
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