Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!

Magazin - 30 Ocak 2017 08:00

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasmin Erbil'in yaptığı son paylaşım da oldukça ilgi gördü. Erbil'in paylaştığı son kareyi 3 saatte 3 bine yakın kişi beğendi.İşte o poz: