Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!

Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Magazin - 30 Ocak 2017 08:00
Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasmin Erbil'in yaptığı son paylaşım da oldukça ilgi gördü. Erbil'in paylaştığı son kareyi 3 saatte 3 bine yakın kişi beğendi.

İşte o poz:
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Bağlantılar: Yasmin Erbil

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