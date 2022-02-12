Yasmin Erbil'e 'yasak aşk' sorusu...

Eski manken Cansu Nur Çufalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü. Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.Tepkisini sosyal medyada dile getiren Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" ifadelerini kullanmıştı.Tüm bunların ardından 26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.Basın mensupları tarafından Özlevi'nin eşi Çufalı'nın ortaya attığı iddialer Erbil'e hatırlatılsa da, güzel oyuncu sessiz kalmayı tercih ederek "Sonra konuşalım lütfen. Müzik dinliyorum, terliyim" şeklinde konuştu. (Kaynak: milliyet.com.tr)