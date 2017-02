Yatağınızı sıcak tutun!

Küçük sürprizlerle seks hayatınızı canlandırabilir, ilişkinize renk katabilir, erkeğinizi baştan çıkarabilirsiniz...

Cinsellik - 02 Şubat 2017 15:23

Ona her zaman seksi şeyler fısıldayın.



Kadınların seks sırasında konuşmaktan hoşlanmadıkları bir gerçek. Ama erkekler de aksine sevişirken konuşmayı severler. Siz de bu kurala uyun ve onu çıldırtacak cümleler kurun. Bakın o zaman nasıl da çıldıracak...



Çiftler karşılıklı olarak konuşarak seks ilişkilerinin gücünü daha da artırabilirler. Birbilerine isteklerini sorarak ve konuşarak daha güzel boyuta getirebilirler. Her ilişki sonrası zamanı hesaplayarak ve kaç kere yaptıklarını söyleyerek daha da motive olurlar.



Seks araştırmaları sonucunda, uzun vadeli ilişki yaşayan çiftlerde kelimelerle sevgisini ifade etmek çok önemli ve ilşki boyutunu güçlendirdiği kanıtlanmış. Cinsel ilişki sonrası kadın veya erkek birbirlerine ’seni seviyorum’ dediğinde, çiftler seks sonrası bile çok mutlu oluyorlar, bağlılıkları artıyor.



Yeni pozisyonlara açık olun ve bazı yasaklarınızı delmeyi deneyin. Onu şaşırtacak pozisyonlar ve beklenmedik hareketler zevke getirecektir.



Mesela her akşam sevişmek için gittiğiniz yatak odanızın kapısını kapayın farklı alternatifler bulun. Arabada yolda giderken, otoparkta, deniz kenarında veya ormanlık alanlara çekerek aniden sevişmeye başlayın.



Yeni yerler, yeni keşifler, yeni oyunlar ile ilişkinize yepyeni bir boyut gelecek ve yatağınız ısınacak...

