Yaz dizisi “Çatı Katı Aşk” geliyor!

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı Çatı Katı’nın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait dizi, yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.