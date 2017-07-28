Yaz düğününe davetlisiniz!

Kadın-Moda - 28 Temmuz 2017 18:44

Düğünden düğüne koşturma telaşı çoktan başladı. Kapalı otel salonlarının yerini, güzel havanın da verdiği yetkiyle açık hava alanlar aldı. Deniz kenarında, sahilde, kır bahçelerinde ve güzel havanın tadını çıkarabileceğiniz birçok farklı noktada gerçekleşen açık hava yaz düğünleri için, aslında birçok farklı kıyafet seçenekleri mevcut.Davetli olduğunuz düğüne kıyafet seçmeden önce, ilk olarak düğünün yapılacağı mekanı internette araştırın. Ortama uygun giyinmek her zaman 1-0 önde başlamanızı sağlayacak.Boğaz kenarında yapılacak olan bir düğün için biraz daha ağır tercihlere yönelebilirsiniz. Ama aşırıya kaçmamakta fayda var; unutmayın bu bir yaz düğünü! Havanın sıcaklığı elbisenizi taşımakta size zorluk çıkarabilir.Eğer davetli olduğunuz bir kır düğünü ise en önemli nokta ayakkabılar! Çim alanda sivri topuklu ayakkabı tercih ederseniz, gecceniz kabusa dönüşebilir. Bunun yerine dolgu topuklu ayakkabıları ya da şık sandaletleri ve babetleri tercih edebilirsiniz. Elbise seçiminizi de kısa ve hafif bol bir modelden yana kullanırsanız geccenin en rahatı siz olabilirsiniz! Uzun elbise tercih etmek isterseniz de boyunun çok da uzun olmamasına, bilek hizasında bitmesine dikkat etmelisiniz!.Renk seçimi de model seçimi kadar önemli bir detay. Bu sene yaz düğünlerine en çok yakışan renkler kesinlikle pastel tonları. Ama kırmızının değişmez gücünü de unutmayın.Renk seçimi yaparken de beyazı tamamen aklınızdan çıkarmanızı tavsiye ederiz; unutmayın o gecce beyaz sadece gelinin rengi…